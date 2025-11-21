Londra: calo per Pershing Square Holdings

holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America

Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,79%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 47,48 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 46,29. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 48,66.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)