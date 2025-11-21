Milano 10:23
Londra: performance negativa per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica, che sta segnando un calo del 3,38%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rolls-Royce Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Rolls-Royce Holdings, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10,37 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10,53 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,31.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
