Venerdì 21 Novembre 2025, ore 12.22
PMI composito Unione Europea in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
21 novembre 2025 - 10.45
Unione Europea,
PMI composito in novembre pari a 52,4 punti
, in calo rispetto al precedente 52,5 punti (la previsione era 52,5 punti).
