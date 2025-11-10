Milano 15:28
OVS, buyback per oltre 285 mila euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - OVS, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 e il 7 novembre 2025, complessivamente 67.299 azioni ordinarie (pari allo 0,026% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,2421 euro, per un controvalore pari a 285.487,72 euro.

Al 7 novembre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.276.484 azioni proprie pari al 4,422% del capitale sociale.

In Borsa, intanto, discreta la performance di OVS, che si attesta a 4,3 euro, in lieve aumento dello 0,89%.

