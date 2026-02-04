Milano 9:53
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/02/2026

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 febbraio

Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,6%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.427,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.239,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.614,2.


