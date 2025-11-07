Milano 12:08
UE autorizza acquisto di RightShip da parte di Permira, BHP Group, Rio Tinto e Cargill

Economia
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di RightShip Group di Singapore da parte di Permira, di affiliate di BHP Group, di affiliate di Rio Tinto, entrambe australiane, e di affiliate di Cargill degli Stati Uniti.

L'operazione riguarda principalmente soluzioni di valutazione e gestione del rischio marittimo, in particolare servizi di due diligence, ambientali e di ispezione.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
