UE autorizza acquisto di RightShip da parte di Permira, BHP Group, Rio Tinto e Cargill

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato
, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto
di RightShip Group di Singapore da parte di Permira, di affiliate di BHP Group
, di affiliate di Rio Tinto
, entrambe australiane, e di affiliate di Cargill degli Stati Uniti.
L'operazione riguarda principalmente soluzioni di valutazione e gestione del rischio marittimo
, in particolare servizi di due diligence, ambientali e di ispezione.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato che le società non operano nello stesso mercato
o in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.