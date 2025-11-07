UE autorizza acquisto di RightShip da parte di Permira, BHP Group, Rio Tinto e Cargill

BHP Group

Rio Tinto

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di RightShip Group di Singapore da parte di Permira, di affiliate di, di affiliate di, entrambe australiane, e di affiliate di Cargill degli Stati Uniti.L'operazione riguarda principalmente, in particolare servizi di due diligence, ambientali e di ispezione.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato cheo in mercati verticalmente correlati. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.