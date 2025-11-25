Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,9327. Rischio di discesa fino a 0,93 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,9354.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)