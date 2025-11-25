Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,411. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,41. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,412.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)