Milano 11:27
42.100 -0,47%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:27
9.535 0,00%
Francoforte 11:26
23.181 -0,25%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,411. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,41. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,412.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
