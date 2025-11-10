Santander affida a Citi e Goldman la vendita del 13% in Polonia

(Teleborsa) - Santander
ha incaricato Citigroup
e Goldman Sachs
di aiutarla a vendere la quota rimanente, nella sua divisione polacca, attualmente valutata 6,8 miliardi di zloty.
La più grande banca spagnola, secondo quanto riporta Bloomberg, starebbe valutando la possibilità di vendere una parte o addirittura la totalità della sua quota del 13% tramite book building, nei prossimi mesi.
Una decisione definitiva non è stata ancora presa così come la tempistica della potenziale cessione deve ancora essere definita.
A maggio, Santander ha concordato di vendere una quota del 49%
di Santander Bank Polska a Erste Group Bank per circa 7 miliardi di euro, nell'ambito della riorganizzazione delle sue attività internazionali.
L'operazione dovrebbe concludersi verso la fine dell'anno.
Anche dopo la conclusione dell'accordo, Santander manterrà la propria presenza in Polonia assumendo il pieno controllo della divisione locale dedicata ai consumatori Santander Consumer Bank Polska, di proprietà della sua controllata polacca.