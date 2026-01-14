Usa, prezzi alla produzione novembre come da attese a +0,2% su mese, oltre le stime a +3,0% su anno

(Teleborsa) - L'è aumentato dello 0,2% a, al netto dei fattori stagionali, secondo quanto riportato dall'(BLS). I prezzi della domanda finale sono aumentati dello 0,1% a ottobre e dello 0,6% a settembre. Su base non corretta, l'indice della domanda finale è aumentato del 3,0% nei 12 mesi terminati a novembre. Gli analisti su attendevano un aumento dello 0,2% su base mensile e del 2,7% su base annua.L'aumento di novembre dei prezzi della domanda finale può essere ricondotto a un aumento dello 0,9% dell'indice deidella domanda finale. I prezzi deidella domanda finale sono rimasti invariati., al netto di generi alimentari, energia e servizi commerciali è aumentato dello 0,2% a novembre, dopo essere aumentato dello 0,7% a ottobre. Nei 12 mesi terminati a novembre, i prezzi della domanda finale al netto di generi alimentari, energia e servizi commerciali sono aumentati del 3,5%, il maggiore aumento nei 12 mesi dal 3,5% registrato a marzo.