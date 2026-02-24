Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 22:00
24.977 +1,09%
Dow Jones 22:02
49.175 +0,76%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,09%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 24.977,04 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dell'1,09% e chiude a 24.977,04 punti.
