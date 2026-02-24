Milano
17:35
46.652
-0,10%
Nasdaq
22:00
24.977
+1,09%
Dow Jones
22:02
49.175
+0,76%
Londra
17:35
10.681
-0,04%
Francoforte
17:35
24.986
-0,02%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 22.25
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,09%
Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,09%
Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 24.977,04 punti
In breve
,
Finanza
24 febbraio 2026 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dell'1,09% e chiude a 24.977,04 punti.
Condividi
Argomenti trattati
USA
(364)
·
Nasdaq 100
(87)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+1,12%
