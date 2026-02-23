Milano 16:33
46.919 +0,96%
Nasdaq 16:33
24.834 -0,72%
Dow Jones 16:33
49.006 -1,25%
Londra 16:33
10.693 +0,06%
Francoforte 16:33
25.069 -0,76%

Francoforte: balza in avanti Commerzbank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca tedesca, che avanza bene del 2,23%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Commerzbank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,64%, rispetto a +0,94% dell'indice della Borsa di Francoforte).


La situazione di medio periodo della banca d'affari resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 35,45 Euro. Supporto visto a quota 34,93. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 35,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
