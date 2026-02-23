Francoforte: balza in avanti Commerzbank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la banca tedesca
, che avanza bene del 2,23%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Commerzbank
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,64%, rispetto a +0,94% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
La situazione di medio periodo della banca d'affari
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 35,45 Euro. Supporto visto a quota 34,93. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 35,97.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)