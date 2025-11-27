Milano 9:37
Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Giornata positiva per il CABLE, che chiude a 1,3241.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,3293, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,3137. L'equilibrata forza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3449.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
