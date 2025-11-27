Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
La giornata del 26 novembre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il cross USD contro "Loonie", che ha terminato in calo a 1,4041.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,4085. Primo supporto visto a 1,4019. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,3997.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)