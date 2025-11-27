Milano 26-nov
43.130 +1,01%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 26-nov
9.692 +0,85%
Francoforte 26-nov
23.726 +1,11%

Borsa: Avvio positivo per Tokyo, in crescita (dell'1,16%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 50.135,77 punti

In breve, Finanza
Spunto rialzista per il principale indice azionario giapponese, in allungo dell'1,16%, dopo aver esordito a 50.135,77.
