Fineco: analisti alzano l'asticella con nuovi target price

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche passa di mano in progresso dell'1,14%.A fare da assist alle azioni, contribuiscono le indicazioni positive giunte dagli analisti. Nel dettaglio, gli esperti diche confermano il giudizio "Buy" assegnano un target price al titolo Fineco 23,20 euro rispetto ai 21,20 euro indicati in precedenza. L'ufficio studi diribadisce la raccomandazione "Overweight" e alza il prezzo obiettivo a 23,10 euro da 21,40.A livello comparativo su base settimanale, il trend delevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21,48 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,85.