Fineco: analisti alzano l'asticella con nuovi target price

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titolo Fineco
che passa di mano in progresso dell'1,14%.
A fare da assist alle azioni, contribuiscono le indicazioni positive giunte dagli analisti. Nel dettaglio, gli esperti di Intesa Sanpaolo
che confermano il giudizio "Buy" assegnano un target price al titolo Fineco 23,20 euro rispetto ai 21,20 euro indicati in precedenza. L'ufficio studi di JP Morgan
ribadisce la raccomandazione "Overweight" e alza il prezzo obiettivo a 23,10 euro da 21,40.
A livello comparativo su base settimanale, il trend del leader italiano nell'equity trading
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Fineco
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Fineco
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 21,48 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 21,11. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 21,85.