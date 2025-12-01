Milano 11:53
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 novembre

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un moderato +0,09%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8768. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8776, mentre il primo supporto è stimato a 0,876.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
