Piazza Affari: brillante l'andamento di Danieli

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale friulana
, che lievita dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Danieli
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,76%, rispetto a -2,58% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di impianti siderurgici
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 67,07 Euro. Primo supporto visto a 65,57. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 64,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)