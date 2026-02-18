Milano 15:23
46.290 +1,15%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:23
10.681 +1,19%
Francoforte 15:23
25.137 +0,55%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Danieli

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale friulana, che lievita dell'1,84%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Danieli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,76%, rispetto a -2,58% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di impianti siderurgici, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 67,07 Euro. Primo supporto visto a 65,57. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 64,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
