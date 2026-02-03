Borse asiatiche in netto rialzo con accordo commerciale Trump-Modi

(Teleborsa) - Seduta effervescente sui mercati azionari asiatici
, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington e Nuova Delhi hanno raggiunto un accordo commerciale
e che avrebbero immediatamente iniziato a ridurre i dazi sui rispettivi prodotti.
Trump ha aggiunto che il primo ministro indiano Narendra Modi ha accettato di aumentare gli acquisti di prodotti statunitensi, secondo un post su Truth Social dopo una telefonata tra i due leader. In base all'accordo, l'India interromperà anche gli acquisti di petrolio greggio russo
e ne acquisterà di più dagli Stati Uniti e, potenzialmente, dal Venezuela.
La banca centrale australiana
ha aumentato
il tasso di riferimento di 25 punti base al 3,85%, segnando il primo aumento dei tassi da novembre 2023, mentre l'inflazione continua a salire.
A Tokyo
, scambia in deciso rialzo il Nikkei 225
(+3,92%), interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per Shenzhen
, che avanza del 2,03%. Shanghai
sale dell'1,29%.
In moderato rialzo Hong Kong
(+0,25%); con analoga direzione, su di giri Seul
(+6,84%). Effervescente Mumbai
(+2,97%); come pure, in rialzo Sydney
(+0,89%).
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro la valuta nipponica
, che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un timido +0,04%. Controllato progresso per l'euro contro il dollaro hongkonghese
, che scambia in salita dello 0,22%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,26%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,81%.