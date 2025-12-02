Milano 11:49
43.517 +0,60%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:49
9.733 +0,32%
Francoforte 11:48
23.742 +0,64%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un +0,05%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE 100 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9.749,1. Rischio di discesa fino a 9.638,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9.860.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
