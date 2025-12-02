Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un +0,05%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE 100 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9.749,1. Rischio di discesa fino a 9.638,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 9.860.
