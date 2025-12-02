Francoforte: pioggia di acquisti su Bilfinger

multinazionale dell'ingegneria

Germany MDAX

Bilfinger

contractor tedesco

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 4,14%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 105,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 109,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)