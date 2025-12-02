Milano 11:54
Francoforte: pioggia di acquisti su Bilfinger

(Teleborsa) - Brilla la multinazionale dell'ingegneria, che passa di mano con un aumento del 4,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bilfinger rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, il contractor tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 105,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 109,1.

