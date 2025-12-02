Francoforte: pioggia di acquisti su Bilfinger

(Teleborsa) - Brilla la multinazionale dell'ingegneria
, che passa di mano con un aumento del 4,14%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bilfinger
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, il contractor tedesco
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 105,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 109,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)