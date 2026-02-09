Milano 12:40
46.409 +1,16%
Nasdaq 6-feb
25.076 0,00%
Dow Jones 6-feb
50.116 +2,47%
Londra 12:40
10.359 -0,10%
Francoforte 12:40
24.784 +0,25%

Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

Unicredit e STM ai confermano best perfomer nel FTSE MIB

(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, confermando la buona impostazione dell'avvio. A Milano, spiccano ancora le ottime performance di Unicredit grazie ai risultati record 2025 e di STM che ha ampliato l'intesa con Amazon Web Services su cloud e datacenter per l'AI.

Sul fronte macroeconomico, gli investitori guardano ai dati in arriva questa settimana dagli USA, che saranno letti in chiave Fed, in particolare inflazione e disoccupazione. Focus anche sul discorso della presidente della BCE, Christine Lagarde, che terrà al Parlamento europeo.

Leggera crescita dell'euro / dollaro USA, che sale a quota 1,186. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.002,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,4%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,61% a quota +61 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,47%.

Nello scenario borsistico europeo guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,23%, resta vicino alla parità Londra (-0,13%), e piatta Parigi, che tiene la parità. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dell'1,13%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 49.239 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+7,08%), Unicredit (+6,60%), Fincantieri (+2,75%) e Telecom Italia (+1,87%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fineco, che continua la seduta con -1,38%.

Sottotono Enel che mostra una limatura dell'1,13%.

Deludente Mediobanca, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Brunello Cucinelli, che mostra un piccolo decremento dell'1,11%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Moltiply Group (+5,37%), Maire (+3,06%), BFF Bank (+2,97%) e Ariston Holding (+2,79%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su NewPrinces, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.

Discesa modesta per Acea, che cede un piccolo -1,48%.

Pensosa Safilo, con un calo frazionale dell'1,43%.
