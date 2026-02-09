Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa

(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari
, che fa ancora meglio della buona performance degli euro listini, confermando la buona impostazione dell'avvio. A Milano, spiccano ancora le ottime performance di Unicredit grazie ai risultati record 2025
e di STM che ha ampliato l'intesa con Amazon
Web Services su cloud e datacenter per l'AI.
Sul fronte macroeconomico, gli investitori guardano ai dati in arriva questa settimana dagli USA, che saranno letti in chiave Fed
, in particolare inflazione e disoccupazione. Focus anche sul discorso della presidente della BCE
, Christine Lagarde, che terrà al Parlamento europeo.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,186. L'Oro
continua la sessione in rialzo e avanza a quota 5.002,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,4%.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,61% a quota +61 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,47%. Nello scenario borsistico europeo
guadagno moderato per Francoforte
, che avanza dello 0,23%, resta vicino alla parità Londra
(-0,13%), e piatta Parigi
, che tiene la parità. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che mostra una plusvalenza dell'1,13%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 49.239 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+7,08%), Unicredit
(+6,60%), Fincantieri
(+2,75%) e Telecom Italia
(+1,87%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fineco
, che continua la seduta con -1,38%.
Sottotono Enel
che mostra una limatura dell'1,13%.
Deludente Mediobanca
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Brunello Cucinelli
, che mostra un piccolo decremento dell'1,11%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Moltiply Group
(+5,37%), Maire
(+3,06%), BFF Bank
(+2,97%) e Ariston Holding
(+2,79%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su NewPrinces
, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.
Discesa modesta per Acea
, che cede un piccolo -1,48%.
Pensosa Safilo
, con un calo frazionale dell'1,43%.