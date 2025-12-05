Borse europee ancora in leggero rialzo, a Piazza Affari corre DiaSorin

(Teleborsa) - Ancora in positivo i mercati finanziari europei
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, con l'attenzione degli investitori rivolta però all'inflazione PCE statunitense
in uscita oggi. Se ormai è scontato un nuovo taglio dei tassi da parte della Fed
nella riunione di settimana prossima, occorrerà capire quale potrà essere il sentiero dei tassi per il prossimo anno, la cui ulteriore riduzione potrebbe rappresentare un importante supporto ai mercati azionari.
Sul fronte societario, Bank of America ha incrementato
a 100 euro per azione
(dai precedenti 92 euro) il target price su Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo che registra una buona performance a Piazza Affari. La banca americana ha alzato
il target price anche di Eni
che però al momento soffre la flessione del prezzo del petrolio
e registra la peggiore performance del listino, in difficoltà come gli altri titoli del settore Energy.
Prosegue la sua corsa DiaSorin
, seguita da Stellantis
– che sfrutta ancora la scia lanciata dalla promozione degli analisti di questa settimana –, Amplifon
e Telecom Italia
.
Sul fronte macroeconomico
, nel terzo trimestre del 2025, il PIL destagionalizzato è aumentato
dello 0,3% nell'area dell'euro
rispetto al trimestre precedente, secondo una stima pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Nel secondo trimestre del 2025, il PIL era aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il PIL destagionalizzato è aumentato dell'1,4% nell'area dell'euro, dopo il +1,6% nell'area dell'euro nel trimestre precedente.
Guardando all'Italia
, secondo il rapporto annuale di Censis
il ceto medio
vive in uno stato febbrile: nella stagnazione
, in una condizione di grave affanno o, peggio ancora, rischia di perdere lo status socio-economico faticosamente conquistato nel tempo. Lo studio tratteggia un Paese che non riuscendo a spezzare la trappola del declino, ha rimodulato attese e desideri.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,35%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 59,6 dollari per barile.
Scende lo spread
, attestandosi a +76 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,47%. Tra i mercati del Vecchio Continente
seduta senza slancio per Francoforte
, che riflette un moderato aumento dello 0,62%, sostanzialmente invariato Londra
, che riporta un moderato +0,09%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,34%.
Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB
dello 0,23%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,28%, portandosi a 46.319 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,88%); sulla stessa linea, in denaro il FTSE Italia Star
(+0,86%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza DiaSorin
(+4,06%), Stellantis
(+2,18%), Telecom Italia
(+2,16%) e Amplifon
(+2,16%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI
, che continua la seduta con -2,03%.
Sostanzialmente debole Italgas
, che registra una flessione dell'1,13%.
Si muove sotto la parità Enel
, evidenziando un decremento dello 0,71%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Fincantieri
(+4,82%), Safilo
(+4,32%), Avio
(+3,10%) e El.En
(+2,55%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Zignago Vetro
, che continua la seduta con -1,44%.
Contrazione moderata per Comer Industries
, che soffre un calo dell'1,16%.
Sottotono Acea
che mostra una limatura dell'1,07%.
Deludente Ferragamo
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.