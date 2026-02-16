OPA Health Italia, Lonvita: adesione del 17,4% dei titoli oggetto dell'offerta nella prima settimana

(Teleborsa) - Lonvita
ha reso noti i dati relativi alle adesioni all'offerta pubblica di acquisto
obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di Health Italia
. In base alle comunicazioni diffuse dall'offerente, nel periodo compreso tra il 9 febbraio 2026 (data di inizio dell'offerta) e il 13 febbraio 2026, sono state portate in adesione 10.431 azioni
.
Le azioni conferite in questo primo arco temporale rappresentano il 17,395%
delle massime 59.966 azioni oggetto dell'offerta e corrispondono al 5,496% del capitale sociale dell'emittente. Alla data odierna, Lonvita risulta complessivamente titolare di 129.814 azioni
, pari al 68,40%
del capitale sociale
di Health Italia.
Il periodo di adesione
, iniziato il 9 febbraio, proseguirà fino alle ore 17:30 del 6 marzo 2026. Lonvita riconoscerà agli azionisti aderenti un corrispettivo in denaro pari a 300 euro per ciascuna azione
(cum dividendo). Il pagamento è fissato per il 13 marzo 2026, ovvero il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, salvo eventuali proroghe in conformità alla normativa vigente.