Mindful Capital e Miura cedono la maggioranza di Italcer all'austriaca Wienerberger

Wienerberger

(Teleborsa) - Mindful Capital Partners (l'evoluzione di Mandarin Capital Partners fondata da Alberto Forchielli) e Miura Partners, insieme ai rispettivi coinvestitori, hanno firmato unal gruppo austriaco, società leader globale nei materiali da costruzione quotato alla borsa di Vienna, di una quota, operatore emiliano del settore delle superfici in ceramica di alto di gamma.A valle del perfezionamento, previsto entro aprile 2026, Wienerberger deterrà il controllo di Italcer con il 50% + 1 azione, mentre MCP e Miura Partners manterranno la quota residua del capitale insieme ai rispettivi coinvestitori. L'accordo raggiunto, di cui non sono stati forniyti dettagli finanziari, delinea inoltre le modalità con cui- già amministratore delegato del gruppo Iris, di Technogym e della belga Koramic - Italcer si è sviluppato attraverso unavolta a consolidare operatori complementari nel settore ceramico e a rafforzare il posizionamento nel segmento premium delle superfici di design. Nel corso degli anni, il gruppo ha completato, tra le altre le acquisizioni di La Fabbrica (2017), Elios Ceramica (2017), Devon & Devon (2017) e Rondine (2018). Con l’acquisizione della spagnola Equipe Ceràmicas nel 2021, entrarono a far parte della compagine azionaria il fondo spagnolo Miura Partners e la famiglia Vila, fondatrice della Equipe. Successivamente, la campagna di acquisizioni è proseguita con Cedir (2021), Fondovalle (2022), e di Terratinta (2023).Nel 2026 il gruppo Italcer proietta undi circa 375 milioni di euro e undi oltre 82 milioni, con una quota di export superiore al 75%, confermando una crescita superiore al mercato di riferimento."Siamo orgogliosi di aver creato in pochi anni una delle realtà più importanti operatori globali nel settore - ha detto- Nonostante anni di significativa incertezza e volatilità nel mercato, Italcer ha continuato a crescere e ad espandersi in tutti i maggiori mercati, confermando la solidità delle premesse alla base dell'investimento. Guardiamo al 2026 con ulteriori prospettive di sviluppo, e in quest'ottica abbiamo deciso di rimanere parzialmente investiti ancora per un anno".