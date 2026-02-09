Parte in leggero ribasso Wall Street, attesa per nuovi dati macro e trimestrali

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones
che sta lasciando sul parterre lo 0,42%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.935 punti.
Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,04%); come pure, pressoché invariato l'S&P 100
(+0,19%).
Si distingue nel paniere S&P 500 il settore informatica
. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo secondari
(-1,07%), beni di consumo per l'ufficio
(-0,84%) e sanitario
(-0,55%).
I listini statunitensi hanno aperto la sessione di lunedì in territorio negativo, segnando una pausa di riflessione dopo il rally di venerdì che ha visto il Dow Jones superare la storica soglia psicologica dei 50.000 punti.
L'atteggiamento cauto degli investitori è dettato dall'attesa di una settimana densa di appuntamenti macroeconomici
e societari
. L'attenzione è rivolta soprattutto ai dati macro posticipati a causa dello shutdown: mercoledì verrà pubblicato il report sull'occupazione
di gennaio, mentre venerdì sarà il turno dell'indice dei prezzi al consumo
(CPI). Questi dati saranno cruciali per valutare se la Federal Reserve
avrà lo spazio necessario per tagliare i tassi nel corso dell'anno.
Sul fronte delle trimestrali
, riflettori puntati su ON Semiconductor
, il cui business legato ai data center per l'IA sta bilanciando la debolezza del settore dei veicoli elettrici. Nei prossimi giorni seguiranno i risultati di giganti come Coca-Cola
e Ford
, oltre a importanti nomi del settore tech come Cisco
e Spotify
, fornendo nuovi elementi per valutare la tenuta degli utili e la sostenibilità delle valutazioni nel comparto tecnologico.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Goldman Sachs
(+0,97%), Microsoft
(+0,63%) e Nvidia
(+0,52%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amazon
, che prosegue le contrattazioni a -2,94%.
Scivola IBM
, con un netto svantaggio dell'1,87%.
In rosso Merck
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.
Tentenna Salesforce
, con un modesto ribasso dell'1,14%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, AppLovin
(+4,23%), Datadog
(+1,56%), Charter Communications
(+1,19%) e Ferrovial
(+1,17%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Workday
, che ottiene -7,72%.
Seduta negativa per MicroStrategy Incorporated
, che scende del 5,96%.
Sensibili perdite per Micron Technology
, in calo del 5,44%.
In apnea Atlassian
, che arretra del 5,20%.