Parte in leggero ribasso Wall Street, attesa per nuovi dati macro e trimestrali

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,42%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 6.935 punti.Senza direzione il(+0,04%); come pure, pressoché invariato l'(+0,19%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,07%),(-0,84%) e(-0,55%).I listini statunitensi hanno aperto la sessione di lunedì in territorio negativo, segnando una pausa di riflessione dopo il rally di venerdì che ha visto il Dow Jones superare la storica soglia psicologica dei 50.000 punti.L'atteggiamento cauto degli investitori è dettato dall'attesa di una settimana densa di. L'attenzione è rivolta soprattutto ai dati macro posticipati a causa dello shutdown: mercoledì verrà pubblicato il report sull'di gennaio, mentre venerdì sarà il turno dell'(CPI). Questi dati saranno cruciali per valutare se laavrà lo spazio necessario per tagliare i tassi nel corso dell'anno.Sul fronte delle, riflettori puntati su, il cui business legato ai data center per l'IA sta bilanciando la debolezza del settore dei veicoli elettrici. Nei prossimi giorni seguiranno i risultati di giganti come, oltre a importanti nomi del settore tech come, fornendo nuovi elementi per valutare la tenuta degli utili e la sostenibilità delle valutazioni nel comparto tecnologico.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,97%),(+0,63%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,94%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,66%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,14%.Tra i(+4,23%),(+1,56%),(+1,19%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,72%.Seduta negativa per, che scende del 5,96%.Sensibili perdite per, in calo del 5,44%.In apnea, che arretra del 5,20%.