Fondazione RUI, Collegio Viscontea: rettore Beccalli inaugura anno accademico 2025-2026

(Teleborsa) -augura l’anno accademico 2025/26 con una speciale occasione di dialogo che ha visto protagonista, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e tutti i volti che compongono la vita del Collegio:- che si è tenuto questa mattina nella sede storica della Residenza Universitaria - è stato l’occasione per riflettere sul ruolo che un Collegio Universitario di Merito ricopre nel sistema universitario e nel tessuto sociale della città di Milano, con unafocalizzazione sul ruolo della formazione delle giovani generazioni.Ne è emersaa - citando anche le recenti parole di Papa Leone XIV - “l'educazione è un’opera corale: nessuno si educa da solo”. La comunità educante è un “noi” dove il docente, lo studente, la famiglia, il personale amministrativo e di servizio, la società civile convergono per generare vita e speranza.PerRettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore “Il principale obiettivo di una realtà educativa è costruire “ponti tra le generazioni” per favorire una condivisione viva del sapere, che non si limiti a una trasmissione di nozioni, teorie e formule dal docente aldiscente. In altre parole, il compito di atenei e istituzioni educative non è solo trasmettere tecniche, bensì trasmettere il sapere facendone esperienza: questo è il valore culturale dell’educazione.capace di misurare esattamente l’effetto di questo nuovo paradigma educativo, di cui però, è visibile l’impatto che ha sulla società. Infatti, le università sono istituzioni chiamate a educare cittadini consapevoli e attivi. È proprio questo paradigma educativo che ispira l’elaborazione del Piano strategico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per il triennio2026-2028. L’idea di fondo è dare corpo alla migliore università per il mondo”.Presidente di Fondazione RUI, ha dichiarato: “Oggi inauguriamo un nuovo anno accademico che vede tutte voi protagoniste. Mi piace pensare che questa giornata possa essere anche l'inaugurazione di una nuova stagione per parlare al vostro cuore e a quello delle giovani generazioni, con rinnovata speranza. Speranza che è l'unico possibile fondamento di una proposta formativa e di un progetto di vita. Un dono capace di illuminare e confortare anche nelle tempeste, che trae origine e genera solidarietà umana.” Ghini ha poi aggiunto: “E’ questa la speranza che anima quella comunità di senso che è la Viscontea e che qui viene proposta comerelazione viva tra tutte le residenti”.i questo nuovo anno accademico è il secondo dalla riapertura del Collegio, avvenuta a settembre 2023 in seguito a un importante ristrutturazione che ha visto riaprire le porte del Collegio con nuovi spazi più sostenibili e inclusivi per le studentesse universitarie residenti e per tutti coloro che vorranno fruirne per studiare, seguire eventi o conferenze. La ristrutturazione, che ha introdotto soluzioni originali, flessibili e attente al risparmio energetico, è stata realizzata grazie a un cofinanziamento del MUR per l’edilizia universitaria. La riprogettazione degli spazi è stata pianificata per essere funzionale alle molte attività educative che vi si svolgono, con una vocazione di apertura alla città che la fanno diventare un polo culturale per Milano.uno dei 13 Collegi Universitari di Merito della Fondazione Rui, riconosciuti ed accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e ogni anno accoglie 60 ragazze universitarie, italiane e straniere, con agevolazioni sulla retta perl’80% di esse. Si caratterizza per proporre un progetto formativo personalizzato e sviluppato secondo tre ambiti valoriali in cui si riconosce l’identità della Fondazione Rui: quello degli orizzonti generativi, della comunità di senso e del realismo cristiano. Ciò aiuta ogni giovane universitaria a scoprire e far crescere i propri talenti, sviluppando senso di comunità e relazioni autentiche., ha commentatoneo dottoranda in Ingegneria e Alumna Viscontea. “Ho scoperto il valore dell’amicizia e dei piccoligesti che rendono preziosa la quotidianità. Ho imparato l’importanza dello studio fatto con impegno per poterlo mettere a servizio. Ma quello che ha reso gli anni in Residenza unici e speciali, sono state le persone della Direzione: vivendo sotto lo stesso tetto hanno camminato al mio fianco, insegnandomi che ci sono momenti in cui vale la pena fermarsi un momento, per apprezzare la ricchezza di uno sguardo, di un sorriso e di una parola, detta con affetto e interesse sincero”.