Solaria: nuovi record con fatturato e redditività, Ebitda atteso sopra target

(Teleborsa) - Grande giornata per Solaria
che sta mettendo a segno un rialzo del 14,59%.
A fare da assist alle azioni dell'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica contribuiscono i conti trimestrali.
Nei primi nove mesi del 2025
, Solaria Energía y Medio Ambiente stabilito nuovi record in termini di fatturato, redditività e crescita operativa, annunciando al contempo importanti traguardi strategici nella sua espansione europea e in nuovi settori tecnologici.
La società ha registrato ricavi
per 258,9 milioni di euro, con un aumento del 65% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'EBITDA
è stato pari a 230,7 milioni di euro (+75%) e l'utile netto
ha raggiunto i 141,7 milioni di euro, con un aumento del 148%, grazie all'entrata in funzione di nuovi impianti e all'ottimizzazione dei costi finanziari.
L'azienda mantiene una solida posizione finanziaria, con un indebitamento netto
di 1,316 miliardi di euro (4,5 volte l'EBITDA degli ultimi 12 mesi) e un flusso di cassa operativo positivo.
Per quanto riguarda il programma di riacquisto di azioni proprie
approvato nel luglio 2025, che mira a raggiungere il 10% del capitale, alla fine del terzo trimestre ha raggiunto il 2,85%.
Guardando alla fine dell'esercizio, Solaria prevede di superare il suo obiettivo di EBITDA di 255 milioni di euro, grazie alla crescita internazionale, all'ibridazione solare-batterie e al consolidamento della sua attività di data center.
"Stiamo raccogliendo i frutti di una strategia disciplinata: più generazione, più efficienza e un ingresso decisivo in nuovi settori come lo stoccaggio e i data center", ha affermato Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga
, CEO di Solaria. "Il nostro obiettivo è consolidare
Solaria come operatore energetico e digitale leader in Europa", ha concluso il top manager.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Solaria
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 18,45 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,46. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 20,44.