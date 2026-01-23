Abu Dhabi, trilaterale sull'Ucraina. Ue: "Pieno sostegno a Kiev"

(Teleborsa) -Dopo l'incontro di ieri a Davos tra Zelensky e Trump, oggi negli Emirati va in scena il primo trilaterale Washington-Mosca-Kiev.il nostro pieno impegno e sostegno all'Ucraina fin dal primo giorno e in modo continuativo, insieme ai Pesi membri. Siamo i principali sostenitori, avendo già fornito finora quasi 200 miliardi di euro". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa.Interpellata sull'ipotesi di un esercito europeo, rilanciata da Volodymyr Zelensky a Davosconsentendole di effettuare appalti congiunti con gli Stati membri e permettendo alla sua industria di investire insieme a quella europea".ha spiegato ancora la portavoce -, esiste anche un accordo politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio che apre la possibilità per l'Ucraina di associarsi al Fondo europeo per la difesa, pari a 7,3 miliardi di euro. Abbiamo inoltre sostenuto l'addestramento dei soldati ucraini e stiamo rafforzando la cooperazione in materia di difesa".Intantoafferma di aver tenuto delle consultazioni con il team negoziale ucraino prima dell'inizio dei colloqui formali con russi e americani ad Abu Dhabi. "Ho parlato con il capo della delegazione, Rustem Umerov", ha affermato il presidente ucraino."L'intero team era in vivavoce: abbiamo parlato con tutti. Tutti capiscono cosa bisogna fare", afferma. Il suo team ha la facoltà di "scegliere i formati più adatti per i colloqui sul campo, poiché si sta addentrando in un territorio inesplorato", ha affermato Zelensky. "Un simile formato si verifica per la prima volta da molto tempo", ha riconosciuto. Anche se Zelensky non sarà presente, sarà