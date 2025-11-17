Milano 14:06
Analisi Tecnica: CHF/USD del 16/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Debole la giornata del 16 novembre per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un calo dello 0,21%.

Lo scenario tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7918 con area di resistenza individuata a quota 0,797. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7897.


