Analisi Tecnica: EUR/CAD del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,16%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 0,6217. Rischio di discesa fino a 0,6204 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 0,623.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)