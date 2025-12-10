Milano 14:58
Finanza
Credem, approvata la distribuzione di riserve: 8 euro per azione dal 16 dicembre
(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Credem ha approvato la distribuzione di riserve mediante l’utilizzo di parte del Fondo facoltativo di Riserva Straordinaria, per un ammontare lordo di 8 euro per ciascuna azione.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 16 dicembre 2025, data di stacco della cedola, tramite i relativi intermediari. Gli azionisti che detengono fisicamente i titoli potranno incassare l’importo presso gli sportelli di Credito Emiliano S.p.A., presentando il certificato originale.
