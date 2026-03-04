Piazza Affari: andamento sostenuto per Lottomatica

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lottomatica
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Lottomatica
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)