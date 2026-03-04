Milano 11:42
45.071 +1,35%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:42
10.528 +0,42%
Francoforte 11:42
24.140 +1,47%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Lottomatica

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per Lottomatica
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,84%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lottomatica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Lottomatica è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,41. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```