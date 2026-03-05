Milano 14:19
45.229 -0,24%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 14:19
10.547 -0,19%
Francoforte 14:19
24.163 -0,17%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Lottomatica

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Lottomatica
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, con una variazione percentuale del 3,37%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Lottomatica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,78%, rispetto a -3,39% del principale indice della Borsa di Milano).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Lottomatica rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25,61 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 24,23. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```