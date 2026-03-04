Lottomatica, buyback di 217.500 azioni

(Teleborsa) - Lottomatica Group
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 23 al 27 febbraio 2026, complessivamente 217.500 azioni ordinarie
al prezzo medio di 20,5452 euro per euro, per un controvalore
pari a 4.468.585,75 euro
.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 15.514.504 azioni proprie, pari al 6,166% delle azioni ordinarie in circolazione.
A Piazza Affari, oggi, ottima performance per Lottomatica
, che ha chiuso in rialzo del 14,95%.