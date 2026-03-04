Milano 17:35
Lottomatica, buyback di 217.500 azioni

(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 23 al 27 febbraio 2026, complessivamente 217.500 azioni ordinarie al prezzo medio di 20,5452 euro per euro, per un controvalore pari a 4.468.585,75 euro.

A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 15.514.504 azioni proprie, pari al 6,166% delle azioni ordinarie in circolazione.

A Piazza Affari, oggi, ottima performance per Lottomatica, che ha chiuso in rialzo del 14,95%.
