Disoccupazione USA, richieste di sussidio settimanali in lieve rialzo ma sotto le attese

(Teleborsa) -. Nella settimana al 17 gennaio i "claims" sono risultati pari a 200 mila unità, in aumento di 1.000 unità rispetto alle 199 mila della settimana precedente (rivisto da 198mila), contro le 209 mila unità attese dagli analisti.La- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 201.500, in calo di 3.750 unità rispetto alla media rivista della settimana precedente pari a 205.250. Si tratta del livello più basso per questa media dal 13 gennaio 2024, quando era di 200.000. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 10 gennaio, ledi sussidio si sono attestate a 1.849.000, in calo di 26.000 unità rispetto al livello rivisto della settimana precedente (1.875.000).