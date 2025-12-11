Milano 10:12
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,07%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8743. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8752, mentre il primo supporto è stimato a 0,8734.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
