Analisi Tecnica: EUR/GBP dell'11/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 dicembre
Composto rialzo per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,33%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,8778. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,881, mentre il primo supporto è stimato a 0,8746.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)