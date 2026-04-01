Il sindacato della scuoladel comparto Istruzione e Ricerca. "Abbiamo firmato nell'ambito di un percorso volto ache è schizzata dopo il Covid e dopo la guerra in Ucraina. - ha sottolineato il Presidente del sindacato- Oggi ci ritroviamo al centro di unae quindi abbiamo deciso che, rispetto alle risorse stanziate, era necessario almeno recuperarle"."Si tratta comunque di- precisa il sindacalista - perché il personale scolastico negli ultimi anni ha percepito fino adi chi lavora nellee l'adeguamento ancora non copre l'inflazione che sta per rischizzare con la guerra in Iran"."Questiper il personale, daeuro per il personaleper il personale- ricorda Pacifico - Ci sono aumenti, ovviamente, anche per il personale delle università, i tecnologi, i ricercatori e il personale AFAM. Vengonotutte leper quanto riguarda".Il Presidente di Anief ricorda poi che "si dovranno affrontare altri problemi come quello del, delladel personale della scuola, anche alla luce di tutte le aggressioni che ci sono state, delle f, della, ma anche del, che è un tema tutto nuovo che occorre disciplinare"."Con delle- che sono appunto quelle che chiediamo - potremmo, allache vada ad accorciare i gradini stipendiali ogni 3-4 anni per dare aumenti al personale, prevedere lara personale precario e personale di ruolo, valorizzare ancora di più, con l'indennità di direzione parte variabile, lo. E, ancora, valorizzare tutte quelle figure che collaborano col dirigente scolastico, i, per poter fare in modo che siano apprezzati per il lavoro che svolgono in più rispetto a tutti gli altri"."Certamente, loperché, in questo momento, non è valorizzato, quindi occorre fare pressione pernella prossima Legge di Bilancio", conclude Pacifico, chiarendo cheper "pensare di valorizzare finalmente il ruolo di chi insegna nelle nostre scuole".