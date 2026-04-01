Rinnovo contratto, Anief firma aumento per 1,3 mln di lavoratori del comparto istruzione e ricerca

Il sindacato della scuola Anief ha firmato il rinnovo contrattuale per 1,3 milioni di lavoratori
del comparto Istruzione e Ricerca. "Abbiamo firmato nell'ambito di un percorso volto a recuperare l'inflazione
che è schizzata dopo il Covid e dopo la guerra in Ucraina. - ha sottolineato il Presidente del sindacato Marcello Pacifico
- Oggi ci ritroviamo al centro di una nuova crisi energetica
e quindi abbiamo deciso che, rispetto alle risorse stanziate, era necessario almeno recuperarle".
"Si tratta comunque di risorse che non possono essere considerate sufficienti
- precisa il sindacalista - perché il personale scolastico negli ultimi anni ha percepito fino a un terzo in meno
di chi lavora nelle altre amministrazioni dello Stato
e l'adeguamento ancora non copre l'inflazione che sta per rischizzare con la guerra in Iran".
"Questi aumenti andranno da 110 a 185 euro
per il personale docente
, da 85 a 130
euro per il personale ATA
e fino a 195 euro
per il personale DSGA.
- ricorda Pacifico - Ci sono aumenti, ovviamente, anche per il personale delle università, i tecnologi, i ricercatori e il personale AFAM. Vengono aumentate
tutte le indennità fisse in media dal 6% all'8%
per quanto riguarda AFAM e ricerca
".
Il Presidente di Anief ricorda poi che "nella parte normativa
si dovranno affrontare altri problemi come quello del barnout
, della sicurezza
del personale della scuola, anche alla luce di tutte le aggressioni che ci sono state, delle figure di sistema da valorizzare
, della formazione incentivante
, ma anche del welfare
, che è un tema tutto nuovo che occorre disciplinare".
"Con delle risorse in più
- che sono appunto quelle che chiediamo - potremmo lavorare al 2013
, alla variazione della tabella retributiva
che vada ad accorciare i gradini stipendiali ogni 3-4 anni per dare aumenti al personale, ripristinare il primo gradone stipendiale
, prevedere la parità di trattamento t
ra personale precario e personale di ruolo, valorizzare ancora di più, con l'indennità di direzione parte variabile, lo stipendio dei DSGA, dei direttori e funzionari
. E, ancora, valorizzare tutte quelle figure che collaborano col dirigente scolastico, i coordinatori di classe, di GLO e anche di progetto
, per poter fare in modo che siano apprezzati per il lavoro che svolgono in più rispetto a tutti gli altri".
"Certamente, lo stipendio base del personale docente deve crescere
perché, in questo momento, non è valorizzato, quindi occorre fare pressione per ottenere risorse ad hoc
nella prossima Legge di Bilancio", conclude Pacifico, chiarendo che si parla di almeno 1 miliardo e mezzo
per "pensare di valorizzare finalmente il ruolo di chi insegna nelle nostre scuole".
"