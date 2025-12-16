Milano 14:03
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 15/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato +0,18%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,9366, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,9338. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9394.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
