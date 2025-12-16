Milano 14:04
44.228 +0,25%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:04
9.702 -0,50%
Francoforte 14:04
24.144 -0,35%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,14%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9.778,5, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.669,2. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9.887,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
