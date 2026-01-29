Usa, stoccaggi gas in calo oltre le attese nell'ultima settimana a -242 BCF

(Teleborsa) - Scendono più delle attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA
. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 23 gennaio 2026 sono risultati in diminuzione di 242 BCF (billion cubic feet).
Il dato si rivela superiore al consensus
(-237 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 120 BCF.
Le scorte totali
si sono dunque portate a 2.823 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 7,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.617) e in crescita del 5,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.680 BCF.