Usa, stoccaggi gas in calo oltre le attese nell'ultima settimana a -242 BCF

(Teleborsa) -. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 23 gennaio 2026 sono risultati in diminuzione di 242 BCF (billion cubic feet).Il dato si rivela superiore al(-237 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 120 BCF.Lesi sono dunque portate a 2.823 miliardi di piedi cubici, risultando in aumento del 7,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 2.617) e in crescita del 5,3% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 2.680 BCF.