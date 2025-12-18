Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Controllato progresso per il cross USD contro "Loonie", che chiude in salita dello 0,22%.
Le tendenza di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,3796. Supporto stimato a 1,3766. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,3826.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)