Milano 17-dic
44.099 0,00%
Nasdaq 17-dic
24.648 -1,93%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 17-dic
9.774 0,00%
Francoforte 17-dic
23.961 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre

Modesta la performance per il cross americano contro Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 155,605.

Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 156,043. Supporto a 154,948. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 157,139.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
