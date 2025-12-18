Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Modesta la performance per il cross americano contro Yen, che ha registrato un marginale guadagno a 155,605.
Lo scenario di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 156,043. Supporto a 154,948. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 157,139.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)