Analisi Tecnica: USD/YEN del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Appiattita la performance del cross americano contro Yen, che porta a casa un modesto -0,16%.

Il quadro di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 153,64. Primo supporto individuato a 152,797. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 154,483.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
