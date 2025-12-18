Enel, S&P migliora outlook a Positivo con crescita nelle reti europee

Enel

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasul rating di(BBB). L'agenzia di rating evidenzia che Enel haa circa il 40% dell'adjusted funds from operations (FFO) nel 2024. S&P prevede che Enel continuerà a investire nelle reti europee, rappresentando circa il 50% dei 43 miliardi di euro di investimenti (capex) previsti per il periodo 2025-2027. Ritiene che il riposizionamento del gruppo verso le reti europee, e l'aumento della quota di utili regolamentati, ridurranno la volatilità del flusso di cassa e il rischio aziendale.Se Enel porterà a termine il suo piano, S&P prevede undi circa 8 miliardi di euro nel periodo 2025-2027, grazie aglinetti (circa 11,3 miliardi di euro all'anno) e all'degli azionisti (con dividendi totali previsti in media a 6,3 miliardi di euro all'anno). Detto questo, la crescita degli utili, trainata dalla crescita delle reti e delle energie rinnovabili, potrebbe consentire all'FFO rettificato di Enel di continuare a crescere dai circa 15,8 miliardi di euro previsti per il 2025, portando l'FFO radjusted FFO to debt al 19% nel periodo 2025-2027.L'outlook positivo indica la, mantenendo al contempo l'indebitamento netto sotto controllo, portando l'adjusted FFO to debt in modo sostenibile al 20% a livello consolidato nel periodo 2026-2027. Ciò non dovrebbe comportare un aumento significativo della complessità del gruppo e la capacità di Enel di ottenere rendimenti adeguati nelle attuali revisioni normative/concessionarie in Spagna e America Latina.