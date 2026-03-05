Snam, le leve strategiche del piano al 2030: crescita, gestione attiva portafoglio e asset rotation

Snam

(Teleborsa) - Lesu cui si basa il nuovo piano strategico del Gruppoche stanziasono state identificate in crescita industriale, gestione attiva del portafoglio di partecipazioni e programma di asset rotation. Le prime due leve sono parte integrante degli obiettivi del Piano Strategico, la terza come elemento addizionale per generare ulteriore valore per tutti gli stakeholder.Il Piano prevede, inclusi gli 0,6 miliardi derivanti dal consolidamento di OLT, al netto dei contributi (14,4 miliardi al lordo dei contributi), +10% rispetto al piano precedente, suddivisi come segue:(vs 8,1 miliardi del piano precedente) per progetti legati al business del(vs 2,0 miliardi del piano precedente) per il potenziamento dei siti di(vs 0,8 miliardi nel piano precedente) per l'espansione del terminale die il(vs 500 milioni del piano precedente) per il progettoper l'efficienzaper lo sviluppo delper avviare lo sviluppo dellaIl contributo delleè previsto in aumento da circa 369 milioni a circa, grazie a tre leve: industriale, operativa e finanziaria.Circaindividuate (1,6 miliardi di disinvestimenti di asset non core e circa 1,2 miliardi di acquisizioni selettive) per generare ulteriore valore addizionale rispetto agli obiettivi del business plan. Il programma è concepito per essereentro il 2030, cone un(con un miglioramento del CAGR dell’1%),di circa 400 milioni entro il 2030.per la concretizzazione delle predette leve strategiche sono state identificate in Digital & Energy Tech Innovation; Persone & Organizzazione; Sostenibilità & Stakeholder.circa 1 miliardo di investimenti entro il 2030 (inclusi nei 13,7 miliardi di investimenti totali) per potenziare le iniziative e tecnologie digitali, le applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale e accelerare lo sviluppo dell’Innovazione Energetica e Tecnologica, combinando R&S interna con innovazione esterna e investimenti strategici di venture capital.- Snam ha rinnovato il proprio modello organizzativo per costruire una forza lavoro resiliente e pronta a sostenere le ambizioni industriali di lungo periodo, con forte enfasi sull'inclusione, il benessere e welfare, la cultura della leadership e la semplificazione organizzativa;: una roadmap chiara e obiettivi di sostenibilità misurabili, tra cui un impatto positivo sulla natura entro il 2027, la neutralità carbonica entro il 2040 e il Net Zero entro il 2050. Particolare attenzione anche alla crescita di consapevolezza di tutti gli stakeholder sul ruolo strategico di Snam e delle sue infrastrutture per la sicurezza del sistema energetico, promuovendo al contempo l'educazione e la diffusione del concetto di integrazione energetica.