Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 18/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Appiattita la performance dell'Hang Seng Index, che porta a casa un modesto +0,12%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25.163,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25.904,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24.828,7.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
