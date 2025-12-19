Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 18/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre
Appiattita la performance dell'Hang Seng Index, che porta a casa un modesto +0,12%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25.163,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25.904,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 24.828,7.
