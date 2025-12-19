Milano 10:40
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 18/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE 100 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 9.909,3. Rischio di discesa fino a 9.720,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10.098.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
