Milano 18-dic
44.463 0,00%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 0,00%
Francoforte 18-dic
24.200 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 18/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 18 dicembre

La giornata del 18 dicembre chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un -0,05%.

Lo status tecnico di medio periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,3791. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,3821, mentre il primo supporto è stimato a 1,3761.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
